Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1738
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Куплен Уфимского уезда, Ногайской дороги у ясашного татарина Игитьбая Казанбаева
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Терентий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 103 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область