Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1738
Куплен Уфимского уезда, Ногайской дороги у ясашного татарина Игитьбая Казанбаева
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Терентий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 103 лист
Смерть
До 1782