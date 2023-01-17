Сидорова (Валькова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Валькова) Клавдия Александровна

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Место рождения

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Вальков Александр Семёнович

Мать: не указана

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.04.1887 ст.

Дочь: Шелепина Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.11.1891 ст.

Сын: Сидоров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1893 ст.

Дочь: Сидорова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Сидорова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1896 ст.

Сын: Сидоров Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1899 ст.

Сын: Сидоров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Василий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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