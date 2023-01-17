Сидорова (Валькова) Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Вальков Александр Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1887 ст.
Дочь: Шелепина Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
12.11.1891 ст.
Сын: Сидоров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
02.10.1893 ст.
Дочь: Сидорова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Сидорова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
27.08.1896 ст.
Сын: Сидоров Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
13.02.1899 ст.
Сын: Сидоров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Сидоров Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно