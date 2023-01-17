Сидорова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Мария Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Сидоров Василий Никифорович

Мать: Сидорова Клавдия Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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