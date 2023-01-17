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Сидорова Мария Васильевна
Сидорова Мария Васильевна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сидоров Василий Никифорович
Мать
Сидорова (Валькова) Клавдия Александровна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Сидоров Василий Никифорович
Мать:
Сидорова Клавдия Александровна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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