Вальков Александр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Сидорова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальков Григорий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неворотина Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно