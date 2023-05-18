Манске (Гаузер) Емилия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манске (Гаузер) Емилия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

04.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гаузер Иван

Мать: Гаузер ?

Рождение ребёнка
1922

Сын: Манске Михаил Теодорович

Отец ребёнка: Манске Теодор

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манске Теодор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльза Теодоровна

Отец ребёнка: Манске Теодор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тессманн Мария Теодоровна

Отец ребёнка: Манске Теодор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манске Альберт Теодорович

Отец ребёнка: Манске Теодор

Смерть
04.07.1969
Покровка, Денисовский район, Костанайская область
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