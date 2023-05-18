Манске (Гаузер) Емилия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти04.07.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Гаузер Иван
Мать: Гаузер ?
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Манске Теодор
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манске Теодор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльза Теодоровна
Отец ребёнка: Манске Теодор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тессманн Мария Теодоровна
Отец ребёнка: Манске Теодор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манске Альберт Теодорович
Отец ребёнка: Манске Теодор
Смерть
04.07.1969
Покровка, Денисовский район, Костанайская область