Гаузер Иоаннес (Johannes)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Манске Емилия Ивановна
Мать ребёнка: Гаузер ?
село ранее называлось Эйгенфельд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манске Амалия Ивановна
Мать ребёнка: Гаузер ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штефан Ида Ивановна
Мать ребёнка: Гаузер ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манске Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гаузер ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаузер ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаузер ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно