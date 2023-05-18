Гаузер Иоаннес (Johannes) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаузер Иоаннес (Johannes)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Манске Емилия Ивановна

Мать ребёнка: Гаузер ?

Ванновское, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
село ранее называлось Эйгенфельд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манске Амалия Ивановна

Мать ребёнка: Гаузер ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штефан Ида Ивановна

Мать ребёнка: Гаузер ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манске Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гаузер ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаузер Густав Иванович

Мать ребёнка: Гаузер ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаузер ?

Место жительства
Неизвестно
Ванновское, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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