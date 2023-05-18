Гаузер Густав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаузер Иоаннес (Johannes)
Мать: Гаузер Karolina
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Гаузер ?
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Гаузер ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаузер ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Густововна
Мать ребёнка: Гаузер ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаузер Густовович
Мать ребёнка: Гаузер ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Густововна
Мать ребёнка: Гаузер ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаузер Густовович
Мать ребёнка: Гаузер ?