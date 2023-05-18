Гаузер Густав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаузер Густав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаузер Иоаннес (Johannes)

Мать: Гаузер Karolina

Рождение ребёнка
1951

Сын: Гаузер Леонид Густовович

Мать ребёнка: Гаузер ?

Рождение ребёнка
1953

Сын: Гаузер Иван Густовович

Мать ребёнка: Гаузер ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаузер ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Густововна

Мать ребёнка: Гаузер ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаузер Густовович

Мать ребёнка: Гаузер ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Густововна

Мать ребёнка: Гаузер ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаузер Густовович

Мать ребёнка: Гаузер ?

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