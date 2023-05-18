Тессманн (Манске) Мария Теодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манске Теодор
Мать: Манске Емилия Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Ганичева Фрида Ивановна
Отец ребёнка: Тессманн Иван
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Тессманн Иван
Рождение ребёнка
21.05.1955
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Тессманн Иван
Покровка, Денисовский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Коваль Эрна Ивановна
Отец ребёнка: Тессманн Иван