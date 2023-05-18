Тессманн (Манске) Мария Теодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тессманн (Манске) Мария Теодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манске Теодор

Мать: Манске Емилия Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Ганичева Фрида Ивановна

Отец ребёнка: Тессманн Иван

Рождение ребёнка
1953

Сын: Тессманн Иван Иванович

Отец ребёнка: Тессманн Иван

Рождение ребёнка
21.05.1955

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Тессманн Иван

Покровка, Денисовский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Коваль Эрна Ивановна

Отец ребёнка: Тессманн Иван

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