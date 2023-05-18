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Тессманн Иван Иванович
Тессманн Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Дата смерти
2020
Пол
Мужской
Отец
Тессманн Иван
Мать
Тессманн (Манске) Мария Теодоровна
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Тессманн Иван
Мать:
Тессманн Мария Теодоровна
Смерть
2020
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