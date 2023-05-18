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Тессманн Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Тессманн Иван

Мать: Тессманн Мария Теодоровна

Смерть
2020
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