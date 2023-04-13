Гречанникова (Путря) Мария Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1854
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Члегова Феврония Исидоровна
Отец ребёнка: Гречанников Исидор Семенович
Рождение ребёнка
02.06.1860
Сын: Гречанников Андрей Исидорович
Отец ребёнка: Гречанников Исидор Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно