Гречанникова (Путря) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречанникова (Путря) Мария Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1854

Муж: Гречанников Исидор Семенович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Члегова Феврония Исидоровна

Отец ребёнка: Гречанников Исидор Семенович

Рождение ребёнка
02.06.1860

Сын: Гречанников Андрей Исидорович

Отец ребёнка: Гречанников Исидор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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