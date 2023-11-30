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Гречанников Андрей Исидорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1860

Отец: Гречанников Исидор Семенович

Мать: Гречанникова Мария Стефановна

Бракосочетание
25.01.1885

Жена: Гречанникова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
08.03.1894

Сын: Гречанников Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Гречанникова Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
11.07.1898

Дочь: Исаевская Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Гречанникова Ирина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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