Гречанников Андрей Исидорович
Место рождения
Дата рождения02.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1860
Бракосочетание
25.01.1885
Рождение ребёнка
08.03.1894
Сын: Гречанников Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Гречанникова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
11.07.1898
Дочь: Исаевская Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Гречанникова Ирина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно