Дуняева (???) Юстина Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дуняев Корнилий Тимофеевич
Отец ребёнка: Дуняев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Дуняев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Дуняев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дуняев Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Дуняев Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно