Дуняева (???) Юстина Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуняева (???) Юстина Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Дуняев Корнилий Тимофеевич

Отец ребёнка: Дуняев Тимофей Иванович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Дуняев Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Дуняев Тимофей Иванович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Дуняев Тимофей Иванович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дуняев Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Дуняев Тимофей Иванович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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