Мусихина (Семенова) Анисия Галактионова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Анна Агапова
Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Агафья Агапова
Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Агриппина (Евфросиния) Агапова
Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Ксения Агапова
Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835