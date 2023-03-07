Мусихина (Семенова) Анисия Галактионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Семенова) Анисия Галактионова

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Место рождения

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Семенов Галактион Ларионов

Мать: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Мусихин Никита Агапов

Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Мусихин Никифор Агапов

Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Анна Агапова

Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Агафья Агапова

Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Агриппина (Евфросиния) Агапова

Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ксения Агапова

Отец ребёнка: Мусихин Агап Леонтьев

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Агап Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1835
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