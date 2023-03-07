Мусихин Никифор Агапов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти11.10.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Мусихина Параскева Семенова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Мусихин Лаврентий Никифоров
Мать ребёнка: Мусихина Параскева Семенова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Мусихина Параскева Семенова
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Мусихин Андриан Никифоров
Мать ребёнка: Мусихина Параскева Семенова
Бракосочетание
15.07.1836 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Мусихина Марфа Феофилактова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1842 ст.
Причина смерти: от чахотки