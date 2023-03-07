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Мусихин Никифор Агапов

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Место рождения

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

11.10.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Мусихин Агап Леонтьев

Мать: Мусихина Анисия Галактионова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Мусихина Параскева Семенова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Мусихин Лаврентий Никифоров

Мать ребёнка: Мусихина Параскева Семенова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Мусихина Параскева Семенова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Мусихин Андриан Никифоров

Мать ребёнка: Мусихина Параскева Семенова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
15.07.1836 ст.

Жена: Мусихина Марфа Феофилактова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Мусихин Сидор Никифоров

Мать ребёнка: Мусихина Марфа Феофилактова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Параскева Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
11.10.1842 ст.
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: от чахотки
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