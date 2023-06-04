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Михайлова Лукерья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Никита

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
?.02.1927

Дочь: Лебедева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Михайлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович

Смерть
1954
Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область