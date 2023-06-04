Михайлова Лукерья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Никита
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1927
Дочь: Лебедева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
18.06.1928
Сын: Михайлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиненко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Михайлович
Смерть
1954