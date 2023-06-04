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Михайлов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1899

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1899

Отец: Михайлов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1927

Дочь: Лебедева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Михайлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анастасия

Смерть
1974
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