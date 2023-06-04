Михайлов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1899
Дата смерти1974
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1899
Отец: Михайлов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1927
Дочь: Лебедева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична
Рождение ребёнка
18.06.1928
Сын: Михайлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиненко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова Лукерья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Анастасия
Смерть
1974