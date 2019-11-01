Лебедева (Михайлова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.02.1927
Дата смерти?.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Василий Александрович
Отец ребёнка: Лебедев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лебедев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Александр
Смерть
?.11.2019
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область