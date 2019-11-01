Лебедева (Михайлова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедева (Михайлова) Анна Ивановна

Лебедева (Михайлова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

?.02.1927

Дата смерти

?.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1927

Отец: Михайлов Иван Михайлович

Мать: Михайлова Лукерья Никитична

Корхово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Василий Александрович

Отец ребёнка: Лебедев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лебедев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Александр

Смерть
?.11.2019
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close