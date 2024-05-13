Лукьянов Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лукьянов Василий Семенович
Мать ребёнка: Лукьянова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Лукьянова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Лукьянов Александр Семенович
Мать ребёнка: Лукьянова Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лукьянов Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Лукьянова Васса Яковлевна
Смерть
1906