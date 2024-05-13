Лукьянов Семен Иванович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Семен Иванович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1852

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лукьянов Иван Трифонович

Мать: Лукьянова Агафья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Васса Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лукьянов Василий Семенович

Мать ребёнка: Лукьянова Васса Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Лукьянова Васса Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лукьянов Александр Семенович

Мать ребёнка: Лукьянова Васса Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Лукьянова Васса Яковлевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1906
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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