Лукьянова Агафья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дариья Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Лукьянов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно