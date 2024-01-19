Лукьянова Агафья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Агафья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лукьянов Семен Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дариья Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лукьянов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лукьянов Петр Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Трифонович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Иван Трифонович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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