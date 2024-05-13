Лукьянова Васса Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Васса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лукьянов Василий Семенович

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лукьянов Александр Семенович

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Иванович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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