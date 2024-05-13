Лукьянова Васса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лукьянов Василий Семенович
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Лукьянова) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Лукьянов Александр Семенович
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лукьянов Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Иванович
Смерть
Неизвестно