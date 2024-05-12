Ваганова (Артамонова) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артамонов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комлева (Ваганова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ваганов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваганов Александр Иванович
Отец ребёнка: Ваганов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1926
Отец ребёнка: Ваганов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно