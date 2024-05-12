Ваганова (Артамонова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаганова (Артамонова) Мария Федоровна

Ваганова (Артамонова) Мария Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артамонов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комлева (Ваганова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ваганов Иван Васильевич

Железово, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваганов Александр Иванович

Отец ребёнка: Ваганов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.01.1926

Сын: Ваганов Василий Иванович

Отец ребёнка: Ваганов Иван Васильевич

Железово, город Чкаловск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.