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Ваганов Василий Иванович

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Место рождения

Железово, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

12.01.1926

Дата смерти

15.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1926

Отец: Ваганов Иван Васильевич

Мать: Ваганова (Артамонова) Мария Федоровна

Железово, город Чкаловск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Надежда Николаевна

Военная служба
25.12.1941
Военная служба
17.01.1942
Военная награда
05.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
05.05.1952

Дочь: Сорокина (Ваганова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ваганова Надежда Николаевна

Смерть
15.01.1991

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