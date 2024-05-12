Ваганов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.01.1926
Дата смерти15.01.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
25.12.1941
Военная служба
17.01.1942
Военная награда
05.09.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
05.05.1952
Дочь: Сорокина (Ваганова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ваганова Надежда Николаевна
Смерть
15.01.1991