Комлева (Ваганова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ваганов Иван Васильевич
Мать: Ваганова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
04.10.1946
Отец ребёнка: Комлев Иван Степанович
Рождение ребёнка
20.03.1948
Дочь: Кулыгина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Комлев Иван Степанович
Рождение ребёнка
29.07.1952
Сын: Комлев Александр Иванович
Отец ребёнка: Комлев Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно