Комлева (Ваганова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева (Ваганова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Железово, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваганов Иван Васильевич

Мать: Ваганова Мария Федоровна

Железово, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1946

Сын: Комлев Борис Иванович

Отец ребёнка: Комлев Иван Степанович

Рождение ребёнка
20.03.1948

Дочь: Кулыгина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Комлев Иван Степанович

Рождение ребёнка
29.07.1952

Сын: Комлев Александр Иванович

Отец ребёнка: Комлев Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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