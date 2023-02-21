Елистратова (Константинова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова (Константинова) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов Семен Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1934

Сын: Елистратов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Елистратов Николай Федорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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