Елистратова (Константинова) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константинов Семен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1934
Сын: Елистратов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Елистратов Николай Федорович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно