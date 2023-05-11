Константинов Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Семен Васильевич

Константинов Семен Васильевич

Место рождения

Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Константинов Василий

Мать: не указана

Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Константинов Василий Семенович

Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна

Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мамушкина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна

Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Широкова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна

Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елистратова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна

Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1901

Сын: Константинов Иван Семенович

Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Азова Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна

Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Константинов Григорий Семенович

Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Константинов Александр Семенович

Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна

Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Леонид Семенович

Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослова Наталья Ивановна

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close