Константинов Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Константинов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Константинов Василий Семенович
Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мамушкина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Широкова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елистратова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1901
Сын: Константинов Иван Семенович
Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Азова Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Константинов Григорий Семенович
Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Константинов Александр Семенович
Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Леонид Семенович
Мать ребёнка: Рослова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рослова Наталья Ивановна
Смерть
1942