село Лукьяново, село Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Лукьяново

Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
3064Княж-Лукояново (Княжево), с. вл.при безымянном враге, прудах и колодцах.381483260250Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Кочуновская волость
732. Княж-Лукояново, село бывшее владельческое, дворов 85, жителей 659, 2 церкви православных, 4 ветряных мельницы, шерстобитня, 2 кузницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Бутурлинский район
101818Лукьяновосело55°27'44°48'N-38-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный район, Сельское поселение Кочуновский сельсовет
22612420126с Лукьяновосело
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