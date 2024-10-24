Смуров Алексей Антонович
Место рождения
Дата рождения06.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1855
Отец: Смуров Антон Кузьмич
Мать: Феодосия Федоровна
Бракосочетание
22.01.1884
Жена: Смурова Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
18.02.1885
Дочь: (Смурова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Смурова Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
16.02.1899
Сын: Смуров Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Смурова Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
16.01.1902
Дочь: (Смурова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Смурова Наталья Кузьмина
Смерть
Неизвестно