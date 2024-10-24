Смуров Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмуров Алексей Антонович

Смуров Алексей Антонович

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1855

Отец: Смуров Антон Кузьмич

Мать: Феодосия Федоровна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1884

Жена: Смурова Наталья Кузьмина

Рождение ребёнка
18.02.1885

Дочь: (Смурова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Смурова Наталья Кузьмина

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1899

Сын: Смуров Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Смурова Наталья Кузьмина

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1902

Дочь: (Смурова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Смурова Наталья Кузьмина

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.