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Феодосия Федоровна

Место рождения

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.?.1850

Муж: Смуров Антон Кузьмич

Посолодино, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1851

Дочь: Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.07.1852

Сын: Смуров Евдоким Антонович

Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1855

Сын: Смуров Алексей Антонович

Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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