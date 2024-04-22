Феодосия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Бракосочетание
06.?.1850
Муж: Смуров Антон Кузьмич
Посолодино, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1851
Дочь: Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич
Рождение ребёнка
26.07.1852
Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич
Рождение ребёнка
06.03.1855
Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич
Смерть
Неизвестно