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Смурова Наталья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

11.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Смуров Алексей Антонович

Рождение ребёнка
18.02.1885

Дочь: (Смурова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Смуров Алексей Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1899

Сын: Смуров Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Смуров Алексей Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1902

Дочь: (Смурова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Смуров Алексей Антонович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
11.03.1913
Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от катарра желудка

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