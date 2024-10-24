Смурова Наталья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти11.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1884
Рождение ребёнка
18.02.1885
Дочь: (Смурова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Смуров Алексей Антонович
Рождение ребёнка
16.02.1899
Сын: Смуров Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Смуров Алексей Антонович
Рождение ребёнка
16.01.1902
Дочь: (Смурова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Смуров Алексей Антонович
Смерть
11.03.1913
Причина смерти: от катарра желудка