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Полянский Силантий Ермолаевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.01.1782

Дата смерти

08.07.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись №2 метрической книги за 1782 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
02.01.1782
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками были того ж села однодворец Петр Васильев, того ж села дьячка Осипа Григорьева жена Евфи... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Полянская Анна Силантьевна

Мать ребёнка: Полянская Ксения Тарасовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Свиридова Александра Силантьевна

Мать ребёнка: Полянская Ксения Тарасовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Ксения Тарасовна

Смерть
08.07.1837
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №24, метрическая книга за 1837 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния