Полянский Силантий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1782
Дата смерти08.07.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение, крещение: запись №2 метрической книги за 1782 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
02.01.1782
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками были того ж села однодворец Петр Васильев, того ж села дьячка Осипа Григорьева жена Евфи... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Полянская Анна Силантьевна
Мать ребёнка: Полянская Ксения Тарасовна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Свиридова Александра Силантьевна
Мать ребёнка: Полянская Ксения Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1837
Смерть: запись о смерти №24, метрическая книга за 1837 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния