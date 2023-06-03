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Полянская Ксения Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

05.05.1861

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Полянская Анна Силантьевна

Отец ребёнка: Полянский Силантий Ермолаевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Свиридова Александра Силантьевна

Отец ребёнка: Полянский Силантий Ермолаевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Силантий Ермолаевич

Смерть
05.05.1861
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть, похороны: запись о смерти №35, метрическая книга за 1861 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Похоронена 7 мая 1861 юлианский (19 мая 1861) - клад... Показать все