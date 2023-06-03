Полянская Ксения Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти05.05.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Полянская Анна Силантьевна
Отец ребёнка: Полянский Силантий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Свиридова Александра Силантьевна
Отец ребёнка: Полянский Силантий Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1861
Смерть, похороны: запись о смерти №35, метрическая книга за 1861 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Похоронена 7 мая 1861 юлианский (19 мая 1861) - клад... Показать все