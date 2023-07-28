Свиридова (Полянская) Александра Силантьевна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
21.01.1834
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1834 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1839
Отец ребёнка: Свиридов Павел Кузьмич
Рождение, крещение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1839 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно