Свиридова (Полянская) Александра Силантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Полянская) Александра Силантьевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Полянский Силантий Ермолаевич

Мать: Полянская Ксения Тарасовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
21.01.1834

Муж: Свиридов Павел Кузьмич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1834 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1839

Сын: Свиридов Иван Павлович

Отец ребёнка: Свиридов Павел Кузьмич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1839 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно