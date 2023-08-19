Свиридов Павел Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1834
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1834 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1839
Мать ребёнка: Свиридова Александра Силантьевна
Рождение, крещение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1839 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно