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Свиридов Павел Кузьмич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
21.01.1834

Жена: Свиридова Александра Силантьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1834 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1839

Сын: Свиридов Иван Павлович

Мать ребёнка: Свиридова Александра Силантьевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1839 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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