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Сазонова (-) Анна Федотова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.01.1801

Сын: Сазонов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.09.1802

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1802

Сын: Сазонов Козьма Михайлович

Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1804

Сын: Сазонов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1808

Сын: Сазонов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1810

Сын: Сазонов Спиридон Михайлович

Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Михаил Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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