Сазонова (-) Анна Федотова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1801
Сын: Сазонов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
06.09.1802
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
25.10.1802
Сын: Сазонов Козьма Михайлович
Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
29.09.1804
Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
01.10.1808
Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
22.11.1810
Сын: Сазонов Спиридон Михайлович
Отец ребёнка: Сазонов Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно