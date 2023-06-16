Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чижиков Иван Егорович

Отец ребёнка: Георгий Петров

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Георгий Петров

Рождение ребёнка
1860

Сын: Семен Егоров

Отец ребёнка: Георгий Петров

Смерть
Неизвестно