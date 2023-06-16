Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Георгий Петров
Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Георгий Петров
Рождение ребёнка
1860
Сын: Семен Егоров
Отец ребёнка: Георгий Петров
Смерть
Неизвестно