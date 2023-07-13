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Семен Егоров
Семен Егоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1860
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Георгий Петров
1828 г.р.
Мать
Параскева Иванова
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец:
Георгий Петров
Мать:
Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно
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