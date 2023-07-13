Семен Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Егоров

Семен Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Георгий Петров

Мать: Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно