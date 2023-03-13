Крыгинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгинъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

?.06.1833

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Крыгинъ Алексей

Мать: Крыгина Марья

Смерть
?.06.1833
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