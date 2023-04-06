Крыгина (Грызлова) Марья
Место рождения
Дата рождения1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Грызловъ Андрей
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Крыгинъ Андрей
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Рождение ребёнка
09.08.1834
Сын: Крыгинъ Матвей
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Рождение ребёнка
03.10.1836
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Рождение ребёнка
24.06.1838
Сын: Крыгинъ Петръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Рождение ребёнка
12.11.1841
Сын: Крыгинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Рождение ребёнка
06.11.1847
Сын: Крыгинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крыгинъ Алексей