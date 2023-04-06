Крыгина (Грызлова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Грызлова) Марья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Грызловъ Андрей

Мать: Грызлова Афимья Тимофеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Крыгинъ Андрей

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Рождение ребёнка
09.08.1834

Сын: Крыгинъ Матвей

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1836

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1838

Сын: Крыгинъ Петръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1841

Сын: Крыгинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1847

Сын: Крыгинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгинъ Алексей

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