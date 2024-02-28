Пабуева Анастасия Михеевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Михей Матфеевич
Мать: Параскева Филатовна
Бракосочетание
Между 1859 и 1868
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Пабуев Яков Иванович
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Пабуева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич
Смерть
Неизвестно