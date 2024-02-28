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Пабуева Анастасия Михеевна

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Михей Матфеевич

Мать: Параскева Филатовна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Между 1859 и 1868

Муж: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Пабуев Федор Иванович

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Пабуев Степан Иванович

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Пабуев Яков Иванович

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Пабуева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пабуев Иван Стахиевич

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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