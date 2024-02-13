Скупов Илья
Место рождениясело Кошкино, Вачксий район, Нижегородская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Скупов Филимон
Мать: не указана
село Кошкино, Вачксий район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Брусков Василий
Мать ребёнка: Брускова Пелагия
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Брускова Пелагия
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Сергеева Лидия
Мать ребёнка: Брускова Пелагия
Рождение ребёнка
03.05.1909
Дочь: Брускова Мария
Мать ребёнка: Брускова Пелагия
Смерть
1919
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно