Скупов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкупов Илья

Скупов Илья

Место рождения

село Кошкино, Вачксий район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скупов Филимон

Мать: не указана

село Кошкино, Вачксий район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Брусков Василий

Мать ребёнка: Брускова Пелагия

Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Брускова Пелагия

Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Сергеева Лидия

Мать ребёнка: Брускова Пелагия

Рождение ребёнка
03.05.1909

Дочь: Брускова Мария

Мать ребёнка: Брускова Пелагия

Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1919
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close