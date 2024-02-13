Скупов Филимон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скупов Илья
Мать ребёнка: не указана
село Кошкино, Вачксий район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скупов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скупов Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скупов Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скупов Яков
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно