Брусков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Отец

Мать

1867 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Скупов Илья

Мать: Брускова Пелагея

Рождение ребёнка
1917

Сын: Брусков Василий

Мать ребёнка: Валентина

Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Смерть
Около 1919
Причина смерти: На войне
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