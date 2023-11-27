Брусков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: Скупов Илья
Мать: Брускова Пелагея
Рождение ребёнка
1917
Сын: Брусков Василий
Мать ребёнка: Валентина
Новоселки, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1919
Причина смерти: На войне