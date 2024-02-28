Тышлек ГАГУЦ Иван Христофорович
Место рождения
Дата рождения06.08.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1910
Военная служба
?.06.1941
ВПП 237 азсп выбыл в период 22.01.1944 по 08.03.1944гг в 178 фзсп ЦАМО Ф-8530-132989-3
Военная служба
?.09.1943
ВПП 237 азсп. Выбыл 02.01.1944г в 527 сп 63 ск
Военная награда
16.08.1945
2-й Бел.Фр 865 оатб СГВ,. Приказ № 948/н Награжден орднгом "Красной звезды"
ЦАМО РФ Ф - 33-686196-4600
Военная награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР Юбилейное награжденик орденом "Отечественной войны" 2-й ст. ЦАМО РФ шк-58,ящ-42
Смерть
Неизвестно