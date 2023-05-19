Шевердин Игнат Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1856
Дата смерти11.10.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1856
Бракосочетание
21.01.1879
Рождение ребёнка
28.12.1879
Мать ребёнка: Шевердина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
05.12.1880
Сын: Шевердин Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Шевердина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
24.02.1883
Сын: Шевердин Порфирий Игнатьевич
Мать ребёнка: Шевердина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
19.01.1885
Мать ребёнка: Шевердина Прасковья Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1885
Причина смерти: чахотка