Шевердин Игнат Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевердин Игнат Тимофеевич

Шевердин Игнат Тимофеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.01.1856

Дата смерти

11.10.1885

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1856

Отец: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Мать: Шевердина Екатерина Афанасьевна

Бракосочетание
21.01.1879

Жена: Шевердина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
28.12.1879

Сын: Шевердин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Шевердина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
05.12.1880

Сын: Шевердин Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Шевердина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
24.02.1883

Сын: Шевердин Порфирий Игнатьевич

Мать ребёнка: Шевердина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
19.01.1885

Сын: Шевердин Ефим Игнатьевич

Мать ребёнка: Шевердина Прасковья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1885
Причина смерти: чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close