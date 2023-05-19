Шевердина (Голобокова) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевердина (Голобокова) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1834

Дата смерти

07.05.1871

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1855

Муж: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.01.1856

Сын: Шевердин Игнат Тимофеевич

Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шевердин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.02.1860

Сын: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шевердин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.06.1863

Дочь: Акилина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.04.1865

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.08.1868

Сын: Шевердин Лаврентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.03.1871

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.03.1871

Сын: Шевердин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1871
Причина смерти: чахотка