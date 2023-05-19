Шевердина (Голобокова) Екатерина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти07.05.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1855
Рождение ребёнка
28.01.1856
Сын: Шевердин Игнат Тимофеевич
Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.02.1860
Сын: Шевердин Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шевердин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.06.1863
Дочь: Акилина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.04.1865
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.08.1868
Сын: Шевердин Лаврентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.03.1871
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.03.1871
Отец ребёнка: Шевердин Тимофей Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1871
Причина смерти: чахотка