Шевердин Тимофей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1860
Бракосочетание
30.01.1887
Рождение ребёнка
05.11.1887
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Шевердина Матрона Рафаиловна
Рождение ребёнка
04.03.1889
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шевердина Матрона Рафаиловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно