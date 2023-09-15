Шевердин Тимофей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевердин Тимофей Тимофеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1860

Отец: Шевердин Тимофей Тимофеевич

Мать: Шевердина Екатерина Афанасьевна

Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Шевердина Матрона Рафаиловна

Рождение ребёнка
05.11.1887

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Шевердина Матрона Рафаиловна

Рождение ребёнка
04.03.1889

Дочь: Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шевердина Матрона Рафаиловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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