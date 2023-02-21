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Чернявский Виктор Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Чернявский Филипп Трофимович

Мать: Чернявская Анастасия Андреевна

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