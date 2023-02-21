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Чернявский Виктор Филиппович
Чернявский Виктор Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Мужской
Отец
Чернявский Филипп Трофимович
1904 г.р.
Мать
Чернявская (Калашник) Анастасия Андреевна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Чернявский Филипп Трофимович
Мать:
Чернявская Анастасия Андреевна
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