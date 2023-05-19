Авдеева (Антипова) (Удалова) Пелагея Никифоровна
Место рождения
Дата рождения22.01.1894
Дата смерти18.02.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1894
Бракосочетание
24.04.1911
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: - Маруся Петровна
Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович
Рождение ребёнка
02.04.1914
Дочь: Суровцева (кулькова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Шацкая Сима Петровна
Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Авдеев (антипов) Иван Петрович
Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович
Рождение ребёнка
01.09.1923
Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович
Рождение ребёнка
20.12.1925
Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович
Рождение ребёнка
06.05.1927
Дочь: Кузьмичева Тамара Петровна
Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович
Надеждино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.07.1934
Дочь: Авдошкина Галина Петровна
Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1975
Причина смерти: остр САН Повторный инсульт Гипертоническая болезнь