Авдеева (Антипова) (Удалова) Пелагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Антипова) (Удалова) Пелагея Никифоровна

Место рождения

Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

22.01.1894

Дата смерти

18.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1894

Отец: Никифор Леонтьев Удолов

Мать: Удалова Александра Михайловна

Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
24.04.1911

Муж: Авдеев (антипов) Петр Фролович

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: - Маруся Петровна

Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.04.1914

Дочь: Суровцева (кулькова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Шацкая Сима Петровна

Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Авдеев (антипов) Иван Петрович

Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.09.1923

Сын: Авдеев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.12.1925

Сын: Авдеев Борис Петрович

Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.05.1927

Дочь: Кузьмичева Тамара Петровна

Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович

Надеждино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.07.1934

Дочь: Авдошкина Галина Петровна

Отец ребёнка: Авдеев (антипов) Петр Фролович

Ленино, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
18.02.1975
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Причина смерти: остр САН Повторный инсульт Гипертоническая болезнь
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