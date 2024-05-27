Дивнин Михаил Петрович 09.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дивнин Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1923

Дата смерти

09.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1923

Отец: Дивнин Петр Сергеевич

Мать: Дивнина (Старочкина) Мария Ильинична

Бракосочетание
14.01.1948

Жена: Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1949

Дочь: Сысуева (Дивнина) Нина

Мать ребёнка: Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна

г.Сызрань Самарская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
09.09.1981
г.Сызрань Самарская обл.
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань Самарская обл.

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