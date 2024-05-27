Дивнин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1923
Дата смерти09.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1923
Бракосочетание
14.01.1948
Рождение ребёнка
03.06.1949
Дочь: Сысуева (Дивнина) Нина
Мать ребёнка: Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна
г.Сызрань Самарская обл.
Рождение ребёнка
07.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна
Смерть
09.09.1981
г.Сызрань Самарская обл.
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань Самарская обл.