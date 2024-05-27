Дивнина (Старочкина) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивнина (Старочкина) Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

28.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Старочкин Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дивнин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Дивнин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дивнин Николай Петрович

Отец ребёнка: Дивнин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
03.09.1918

Сын: Дивнин Иван Петрович

Отец ребёнка: Дивнин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
09.08.1923

Сын: Дивнин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Дивнин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Дивнина) Елена Петровна

Отец ребёнка: Дивнин Петр Сергеевич

Смерть
28.01.1942

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