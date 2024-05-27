Дивнина (Старочкина) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти28.01.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Старочкин Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Дивнин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Дивнин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
03.09.1918
Сын: Дивнин Иван Петрович
Отец ребёнка: Дивнин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
09.08.1923
Отец ребёнка: Дивнин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Дивнина) Елена Петровна
Отец ребёнка: Дивнин Петр Сергеевич
Смерть
28.01.1942